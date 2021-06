Brände : Mann mit schweren Brandverletzungen gefunden

Nach einem Brand mit einem Schwerverletzten in Prislich (Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Prislich | Die Umstände des Vorfalls, der sich am Samstag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ereignet hat, seien noch unklar, wie ein Polizeisprecher am Montag in Ludwigslust sagte. Bei dem Feuer war wohl die Kleidung des 64-jährigen Mieters in Brand geraten. Der Mann erlitt schwere Brandverletzungen an den Beinen und kam in eine Klinik. Nach bisherig...

