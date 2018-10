Kriminalität : Mann nach Sturz von Parkbank in kritischem Zustand

von dpa

15. Oktober 2018, 11:37 Uhr

Bei einem Sturz von der Lehne einer Parkbank hat sich ein Mann schwer verletzt. Er wurde in einem kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Horst bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim), wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag mitteilte. Der 26-Jährige aus Tadschikistan soll nach ersten Erkenntnissen auf der Lehne der Parkbank gesessen und von dort zu Boden gestürzt sein. Dabei sei er offenbar unglücklich mit dem Kopf auf den Betonboden geschlagen. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er am Unglücksort reanimiert werden musste.