Kriminalität : Mann niedergestochen: Verdächtiger nach Flucht gefasst

Nach einer Woche Flucht hat die Polizei in Neubrandenburg einen mutmaßlichen Messerstecher gefasst. Der 39-Jährige wurde von Beamten nach einem Hinweis am Sonntag in einem Hinterhof im Stadtteil Ihlenfelder Vorstadt festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Das Amtsgericht hatte bereits einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Gesuchten erlassen.

von dpa

13. August 2018, 09:24 Uhr

Der 39-Jährige soll am 4. August in einer Kleingartenanlage in Neubrandenburg bei einem Streit einen 63-jährigen Gartenbesitzer niedergestochen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt. Der Verdächtige war seither auf der Flucht. Der Festgenommene sollte nun von einem Haftrichter angehört werden. Er sei der Polizei wegen Gewaltdelikten bereits bekannt.

Die genauen Umstände der Auseinandersetzung wurden noch ermittelt. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der Geschädigte erlitt Bauch- und Kopfverletzungen, sei nach Operationen aber inzwischen außer Lebensgefahr.