Kriminalität : Mann ruft Polizei: Beamte finden bei ihm Drogen und Waffe

Dieser Notruf ging nach hinten los: Ein 28-Jähriger in Waren an der Müritz alarmierte am Sonntag die Polizei, weil angeblich zwei Männer in seine Wohnung eindringen wollten - jetzt hat er ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Drogen- und Waffenbesitzes gegen sich laufen. Als die Beamten bei dem Mann eintrafen, fanden sie von den angeblichen Angreifern keine Spur, nahmen dafür aber intensiven Marihuana-Geruch wahr, wie die Polizei am Montag in Neubrandenburg mitteilte.

von dpa

18. Juni 2018, 08:45 Uhr

Weil der Anrufer die Beamten nicht in seine Wohnung lassen wollte, besorgten sie sich einen Durchsuchungsbefehl - und wurden fündig. Neben Marihuana und Amphetaminen beschlagnahmten sie auch eine verbotene Waffe. Dabei handelte es sich um einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker.