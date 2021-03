Kriminalität : Mann schießt nahe Kindergarten mit Druckluftwaffe

Ein 21-Jähriger hat mit einer Druckluftwaffe samt Zielfernrohr in der Nähe eines Stralsunder Kindergartens geschossen und einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Stralsund | Er habe von seinem Balkon augenscheinlich in Richtung der Einrichtung geschossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Draußen spielende Kinder seien daraufhin von Erzieherinnen ins Gebäude gebracht worden. Die Polizei machte den Schützen in einem Mehrfamilienhaus ausfindig, legten ihm Handschellen an und stellte mehrere Druckluftwaffen sowie Muniti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.