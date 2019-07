Kriminalität : Mann schießt von Balkon und löst SEK-Einsatz aus

Ein angetrunkener Mann hat in Rostock von seinem Balkon in einem Hochhaus geschossen. Der Polizeieinsatz mit Spezialeinsatzkräften dauerte etwa fünf Stunden - blieb aber unblutig.

von dpa

30. Juli 2019, 08:02 Uhr

Mit Schüssen von seinem Balkon in der zwölften Etage eines Hochhauses in Rostock hat ein Mann einen Polizeieinsatz und die Stürmung seiner Wohnung durch Spezialkräfte verursacht. Der Einsatz am Montagabend dauerte etwa fünf Stunden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der 36-jährige, allein lebende Rostocker war stark angetrunken und konnte unverletzt festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest habe knapp zwei Promille ergeben, zudem bestehe der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.

Nachbarn hatten die Polizei gerufen, als sie bemerkten, dass der Mann in dem Haus im Ortsteil Lütten Klein in die Luft schoss. Stundenlang habe die Polizei versucht, den Mann zur Abgabe seiner Waffe und zum Aufgeben zu bewegen, was dieser aber verweigert hatte.

Als dies nicht gelang, wurde das Spezialeinsatzkommando gerufen. Die Einsatzkräfte konnten den Mann in seiner Wohnung festnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass er mit einer nicht genehmigungspflichtigen Gasdruckwaffe geschossen hatte. Bei einer Durchsuchung wurde eine Vielzahl an Waffen - vor allem Hieb- und Stichwaffen - sowie zunächst nicht genau klassifizierte Schusswaffen gefunden. Der Schütze sei von einem Arzt begutachtet und zur Ausnüchterung mit in den Polizeigewahrsam genommen worden. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.