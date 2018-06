Verkehr : Mann setzt sich ins Gleisbett und bringt Züge zum Stillstand

von dpa

25. Juni 2018, 13:54 Uhr

Ein 91-Jähriger hat sich zwischen Rostock und Wismar in ein Gleisbett gesetzt und damit den Zugverkehr für 90 Minuten behindert. Ein Lokführer hatte den Senior in der Nähe von Kalsow (Landkreis Nordwestmecklenburg) bemerkt und konnte noch rechtzeitig bremsen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Zugführer alarmierte die Bundespolizei; Beamte brachten den 91-Jährigen, der sich offenbar verirrt hatte, dann in Sicherheit.