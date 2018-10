Kriminalität : Mann steigt in Abschleppfirma ein und fährt Auto vom Hof

von dpa

30. Oktober 2018, 14:13 Uhr

Ein Mann ist am Dienstagmorgen in das Gelände einer Greifswalder Abschleppfirma eingedrungen, um dort ein zuvor abgeschlepptes Auto vom Hof zu fahren. Ob es sich um den Halter und Besitzer des Fahrzeugs handele, müsse nun abgeglichen werden, sagte ein Sprecher der Polizei in Anklam. Das Fahrzeug war am Vorabend abgeschleppt worden, weil es unberechtigt auf einem Parkplatz abgestellt war. Eine Videokamera hatte aufgezeichnet, wie der Mann dann am Dienstag das Firmengelände betrat, die Absperrvorrichtung am Auto entfernte und losfuhr. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs.