Notfälle : Mann stirbt bei Polizeieinsatz

von dpa

erstellt am 10.Nov.2017 | 07:47 Uhr

Während eines Polizeieinsatzes ist in Rostock ein 30-jähriger Mann gestorben. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einer Plattenbauwohnung im Rostocker Stadtteil Groß Klein, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Ein Rettungsteam hatte die Beamten gerufen, weil der 30-Jährige in der Wohnung seiner Mutter randaliert haben soll. Die Rostocker Staatsanwaltschaft habe inzwischen eine Obduktion der Leiche angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären. Die Kriminalpolizei ermittle ebenfalls.

Als die Beamten in der Wohnung eintrafen, habe der Mann sich im Schlafzimmer eingeschlossen und begonnen, Möbel aus dem Fenster geworfen. Alle mündlichen Beruhigungsversuche seien fehlgeschlagen. Schließlich hätten die Beamten die Tür aufgebrochen.

Dann wurde versucht, den 30-Jährigen festzuhalten. Dabei seien plötzlich schwere gesundheitliche Probleme aufgetreten, an denen der 30-Jährige gestorben sei, erklärte die Polizei. Auch der anwesende Notarzt habe den Mann nicht wiederbeleben können. In der Wohnung sollen sich zum Zeitpunkt des Einsatzes noch Bekannte aufgehalten haben. Was dazu führte, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand, sei noch nicht klar.

Mitteilung der Polizei