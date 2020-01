Notfälle : Mann stirbt in Justizvollzugsanstalt Waldeck

von dpa

14. Januar 2020, 15:48 Uhr

Ein 56 Jahre alter Strafgefangener ist in der Justizvollzugsanstalt Waldeck bei Rostock tot in seiner Zelle gefunden worden. Wie das Justizministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte, hatte ein Mitgefangener am Sonntag gemeldet, dass der Mann reglos auf seinem Bett liege. Der Notarzt konnte wenige Minuten später nur noch den Tod des Inhaftierten feststellen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Selbstmord gebe es derzeit nicht. Der Gefangene verbüßte seit Ende 2019 eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen des Erschleichens von Leistungen.