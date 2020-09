Brände : Mann stirbt nach Feuer in Wohnhaus in Neustrelitz

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Mann an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, starb der 55-Jährige am Freitag auf der Intensivstation einer Berliner Spezialklinik an seinen Verletzungen. In seiner Wohnung war es zu einer Verpuffung gekommen, bevor das Feuer ausbrach. Die Ursache sei noch unklar.

von dpa

26. September 2020, 08:00 Uhr