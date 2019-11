Unfälle : Mann stürzt mit Auto in Fluss

Ein Mann ist mit seinem Auto bei Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald) in einen Fluss gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Montag erläuterte, war der 32 Jahre alte Fahrer am Sonntag mit dem Auto auf einem Feldweg nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Zarow gestürzt. Der Fahrer war allein unterwegs und konnte trotz Verletzungen aus dem fast bis zum Dach versunkenen Wagen klettern. Warum der 32-Jährige die Böschung hinabgefahren war, sei unklar.

von dpa

11. November 2019, 07:41 Uhr

Der Wagen, an dem rund 15 000 Euro Schaden entstand, konnte noch am Abend aus dem Fluss gezogen werden, so dass keine Umweltprobleme entstanden. Der Fahrer habe das Krankenhaus nach einer Behandlung wieder verlassen. Ferdinandshof liegt an der Großen Friedländer Wiese - einem riesigen Feucht- und Sumpfgebiet, das in der DDR-Zeit mit Gräben durchzogen und damit urbar gemacht wurde. Diese von Feldwegen gesäumten Gräben führen nach etlichen Regenfällen derzeit reichlich Wasser.