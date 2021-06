Notfälle : Mann tot aus Schweriner See geborgen

In Schwerin ist am Morgen ein Mann tot aus einem Badesee geborgen worden.

Schwerin | Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, könnte es sich um den ersten tödlichen Badeunfall dieses Jahres handeln. Dafür sprächen die Umstände des Falles im Stadtteil Neu Zippendorf am Schweriner Innensee. Ein anderer Schwimmer habe den Mann, der Badebekleidung getragen haben soll, leblos im Wasser treiben sehen und an Land gezogen. Die alarm...

