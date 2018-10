Notfälle : Mann über Bord: Internationale Suchaktion rettet 53-Jährigen

von dpa

16. Oktober 2018, 13:21 Uhr

Dänische und deutsche Seenotretter haben am Dienstagvormittag in der Ostsee einen über Bord gegangenen Mann aus akuter Lebensgefahr gerettet. Im Rahmen einer großangelegten Rettungsaktion mit mehreren Einheiten sei der Mann etwa 16 Kilometer nördlich von Rostock in der Kadetrinne von einem dänischen Hubschrauber entdeckt und lebend geborgen worden, wie Antke Reemts von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) berichtete. Der 53-jährige schwedische Maschinist einer Fähre auf dem Weg von Travemünde nach Malmö sei am Montagabend zuletzt gesehen worden. Als er am Dienstag nicht zum Dienst erschienen sei, sei die internationale Rettung angelaufen. Der Mann sei in eine Klinik gebracht worden. Warum er über Bord ging, wurde nicht bekannt. Von der DGzRS hätten sich zwei Seenotrettungskreuzer an der Suche beteiligt.