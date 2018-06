Kriminalität : Mann verschickt möglicherweise bundesweit Bombenattrappen

Ein 58-Jähriger aus Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat laut Polizei möglicherweise bundesweit Bombenattrappen verschickt. Die Ermittler seien auf den Mann gestoßen, nachdem am Dienstag ein verdächtiger Brief im Gebäude der Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg gefunden worden sei, teilte die Polizei mit. Am Montag waren bereits das Amtsgericht Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und das Oberlandesgericht Rostock vorübergehend geräumt worden, weil aus zwei Briefen Drähte herausgeschaut hatten. Außer Drähten war den Angaben zufolge jedoch nur Glitzerpulver in den Briefumschlägen.

von dpa

19. Juni 2018, 15:36 Uhr

Die Wohnung des 58 Jahre alten Mannes sei durchsucht und Beweise sichergestellt worden. Die Polizei geht aufgrund der nicht näher beschriebenen Beweismittel davon aus, dass der Beschuldigte möglicherweise weitere Briefe in das gesamte Bundesgebiet verschickt hat. Den 58-Jährigen habe die Polizei noch nicht befragen können, da er nicht in seiner Wohnung angetroffen worden sei. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.