Prozesse : Mann wegen Brandserie in Region Neubrandenburg vor Gericht

Wegen schwerer Brandstiftung muss sich von Montag an ein 42-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Neubrandenburg verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Vorjahr drei Feuer gelegt zu haben, bei denen vier Menschen verletzt wurden, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Für Aufsehen hatte ein Brand in einem Plattenbau im Wohngebiet Datzeberg gesorgt, in dem der Mann und Flüchtlinge wohnten. Nach dem Vorfall ermittelte der Staatsschutz, ein fremdenfeindliches Motiv wurde aber ausgeschlossen. Die Tat hatte auch Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) verurteilt.