Brände : Mann will Dach reparieren: Dach verbrannt, Haus unbewohnbar

von dpa

17. Juni 2019, 15:48 Uhr

Eine vermeintlich günstigere Dachreparatur ist für einen Rentner aus Vorpommern sehr teuer geworden. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, hatte der 79-Jährige versucht, das Pappdach seines Einfamilienhauses heiß zu kleben und so selbst zu reparieren, statt einen Fachmann zu holen. Dabei geriet der Dachstuhl in Garz auf Usedom am Montag in Brand. Schließlich wurde das gesamte Dach samt Dachstuhl ein Opfer der Flammen, das Haus sei nach dem Löschen vorerst unbewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 150 000 Euro. Verletzt wurde niemand.