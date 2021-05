Kriminalität : Mann will Mutter beim Abholen der Kita-Kinder Auto rauben

Ein 34-jähriger Mann hat in Schwerin versucht, einer Mutter beim Abholen ihrer Kinder aus der Kita das Auto zu rauben.

Schwerin | Er sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, als die 37-jährige Frau mit Sohn und Tochter gerade einsteigen wollte. Zeugen riefen die Polizei, die kam, bevor der Mann losfahren und flüchten konnte. Der Täter habe sich erst unauffällig in Autonähe aufgehalten. Als die Frau mit den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.