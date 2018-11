Brände : Mann will Ofen anheizen: und brennt Bungalow nieder

von dpa

28. November 2018, 19:02 Uhr

Ein 49-jähriger Mann hat beim Anheizen eines Ofens in Netzeband (Landkreis Vorpommern-Greifswald) seinen gesamten Bungalow in Schutt und Asche gelegt. Er habe am Mittwochnachmittag versehentlich neben dem Ofen gelagertes brennbares Material entfacht, teilte die Polizei mit. «Durch das sich schnell ausbreitende Feuer brannte der Bungalow bis auf die Grundmauern nieder.» Beim Versuch, das Feuer noch zu löschen, habe sich der 49-Jährige eine Rauchvergiftung zugezogen und sei deshalb in eine Klinik gebracht worden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 40 000 Euro.