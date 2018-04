Kriminalität : Mann wirft Stuhl aus dem fünften Stock auf Fußgänger

Ein junges Paar in Greiswald ist von einem aus dem fünften Stock geworfenen Stuhl an den Köpfen getroffen und verletzt worden. Täter war mutmaßlich ein 27-Jähriger, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Die 17-Jährige und ihr 19 Jahre alter Begleiter waren auf der Straße unterwegs, als der Holzstuhl, von einem Balkon geworfen, auf sie fiel.

von dpa

04. April 2018, 06:09 Uhr

Die Jugendliche sagte später aus, am Wochenende mit dem Verdächtigen heftig gestritten zu haben. Der Stuhl traf den 19-Jährigen direkt auf den Kopf und die junge Frau an der Schläfe. Beide wurden nur leicht verletzt und konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Der Mann wurde in seiner Wohnung vorläufig festgenommen, die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.