Verteidigung : Manöver vor Norwegen: Tender «Donau» verlässt Warnemünde

von dpa

11. Januar 2020, 08:55 Uhr

Mit rund 65 Soldaten an Bord wird der Tender «Donau» heute (15.00 Uhr) seinen Heimathafen Warnemünde Richtung Norwegen verlassen. Er wird für sechs Monate den ständigen Nato-Minenabwehrverband (SNMCMG 1) unterstützen und den norwegischen Führungsstab an Bord aufnehmen. Zu dem Verband gehören neben der «Donau» bis zu zehn Minenabwehreinheiten aus den Nato-Mitgliedstaaten. Das Manöver dient laut Marine dem Erhalt der Einsatzbereitschaft. Darüber hinaus zählt die Altlastenbeseitigung in Nord- und Ostsee zu den wesentlichen Aufgabenfeldern des Verbands. Zahlreiche Munitionsreste aus den Weltkriegen stellen eine Gefahr für die Seeschifffahrt sowie für die Meeresumwelt dar.