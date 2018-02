Kommunen : Marienplatz Schwerin: Kameras für Überwachung installiert

von dpa

20. Februar 2018, 11:50 Uhr

Die Video-Überwachung des Schweriner Marienplatzes rückt näher. Am Dienstag begann die beauftragte Firma mit der Installation der insgesamt acht Kameras, die den innerstädtischen Nahverkehrsknotenpunkt mit seinen zahlreichen Geschäften künftig flächendeckend filmen sollen. Der Marienplatz ist nach Angaben des Innenministeriums der erste öffentliche Platz in Mecklenburg-Vorpommern, der zur Kriminalitätsvorbeugung mit Videokameras überwacht wird. Vor einem Jahr hatte die Stadtvertretung einen entsprechenden Beschluss gefasst. Anlass waren gewalttätige Auseinandersetzungen gewesen, an denen häufig auch Flüchtlinge beteiligt waren. Zunächst hatte die Polizei ihre Präsenz massiv verstärkt. Dies gilt aber auf Dauer als zu aufwändig.