Verteidigung : Marine rechnet mit Rückgabe der «Gorch Fock» Ende Mai 2021

Die deutsche Marine erwartet ihr Segelschulschiff «Gorch Fock» wie geplant Ende Mai 2021 saniert zurück. Nach derzeitigem Stand schaffe die Bremer Lürssen-Werft die Arbeit zum vereinbarten Termin, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Auch die geltende Kostenobergrenze von 135 Millionen Euro werde «nach derzeitiger Bewertung» eingehalten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Sanierung in Berne an der Unterweser seien der Bark im Juni drei neue Masten gesetzt worden.

von dpa

30. Juli 2020, 05:13 Uhr