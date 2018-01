Landtag : Marineschiffbau: Regierung hofft auf Exportgenehmigung

von dpa

24. Januar 2018, 11:57 Uhr

Die Landesregierung in Schwerin will sich nach den Worten von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) beim Bund dafür einsetzen, dass die auf der Peenewerft gebauten Küstenschutzboote auch künftig nach Saudi-Arabien geliefert werden können. Es sei klares Ziel, Aufträge und Beschäftigung in Wolgast zu sichern, sagte Glawe am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags in Schwerin. Die Linke erneuerte ihre Forderung nach einer generellen Abkehr von Rüstungsexporten. So könne die Abwrackung alter russischer Militärschiffe Arbeit für die Werftarbeiter in Wolgast bringen, sagte der Linke-Abgeordnete Peter Ritter. Hintergrund der Debatte ist die Vereinbarung von Union und SPD, ab sofort keine Ausfuhren an Länder zu genehmigen, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Betroffen davon ist auch Saudi-Arabien, das laut Glawe in Wolgast 33 Küstenschutzboote bauen lässt, von denen aber erst ein kleiner Teile ausgeliefert sei.