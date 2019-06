Verteidigung : Marinetechnikschule lädt zum «Tag der Bundeswehr»

Die Marine will sich heute in Stralsund als attraktiver Arbeitgeber für Soldaten und Zivilbeschäftigte vorstellen. Am diesjährigen «Tag der Bundeswehr» wirbt die Marinetechnikschule Parow auf der Hafeninsel unter anderem mit moderner Technik. Auch sind Vorführungen des Wachbataillons geplant, Taucher und Seenotretter zeigen ihr Können. Zudem wird zum Open-Ship auf Marineschiffe geladen.

von dpa

15. Juni 2019, 01:51 Uhr

Als Ehrengast erwartet die Marinetechnikschule Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihren vorpommerschen Wahlkreis. Am Vormittag sollen zudem knapp 100 Rekruten auf dem Alten Markt der Hansestadt vereidigt werden. Die Ehrenrede für das Gelöbnis soll der ranghöchste Soldat der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, halten. Die Frauen und Männer haben am 1. April ihre dreimonatige Grundausbildung im Marinebereich begonnen.