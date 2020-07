Schiffbau : Marinewerften beginnen Bau von achter Korvette

Drei deutsche Marinewerften haben am Dienstag in Kiel mit dem Bau der achten von zehn Korvetten des Typs K130 begonnen. Der sogenannte erste Stahlschnitt fand auf Gelände der Werft German Naval Yards GNY statt, wie die Lürssen-Werft in Bremen mitteilte. Sie hat die Federführung in dem Konsortium, dessen dritter Partner die Werft ThyssenKrupp Marine Systems (ebenfalls Kiel) ist.

von dpa

28. Juli 2020, 13:57 Uhr