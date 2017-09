Agrar : Mario Reinhäkel bester Schäfer Mecklenburg-Vorpommerns

Mario Reinhäkel aus Reimershagen (Landkreis Rostock) ist der beste Schäfer Mecklenburg-Vorpommerns. Er gewann am Samstag das Landesleistungshüten in Kirch Baggendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen). Reinhäkel werde den Nordosten beim Bundeswettbewerb am kommenden Wochenende in Hessen vertreten, teilte der Gastgeber des diesjährigen Landesausscheides, Rainhard Rohde, mit. Reinhäkel habe die 250 Schafe fast fehlerfrei über den etwa einstündigen Parcours geführt.