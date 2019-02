Schiffbau : Maritime Cluster Norddeutschland mit eigener Stelle in MV

von dpa

26. Februar 2019, 17:02 Uhr

Das Maritime Cluster Norddeutschland (MCN) ist nun mit einer vereinseigenen Geschäftsstelle in Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Wie das Cluster am Dienstag berichtete, ist das Büro in Roggentin bei Rostock angesiedelt und wird von Katrin Caldwell geleitet. Das digital geprägte Umfeld in Roggentin sei ein idealer Ort für «Inspirationen und Synergien», sagte der MCN-Vorsitzende Dominik Eisenbeis. So sei in Roggentin auch die maritime Zulieferallianz Mecklenburg-Vorpommern RIC MAZA MV angesiedelt. Den Angaben zufolge sind im Cluster rund 350 norddeutsche Unternehmen und Institutionen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik organisiert.