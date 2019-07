Musik : «Marteria»-Statue in Rostock nach wenigen Tagen gestohlen

Knapp zwei Tage hat sie gehalten, nun wurde sie gestohlen - eine Statue des Rappers Marteria, die am Montag in der Rostocker Innenstadt aufgestellt worden war. Nach einem Hinweis auf den Diebstahl habe die Polizei am Mittwoch Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise gebe es bislang aber nicht.

von dpa

31. Juli 2019, 11:26 Uhr

Auf Bildern ist zu erkennen, dass die Skulptur oberhalb der Füße abgebrochen wurde. Sie zeigte die Kunstfigur «Marsimoto» des Rostocker Rappers: einen Mann in Sneakern, Kapuzenjacke und mit Gesichtsmaske. Marteria selbst hatte in sozialen Medien seine Fans dazu aufgerufen, Blumen oder Hansa-Aufkleber an der Statue zu hinterlassen, was einige auch taten.

Der unbekannte Künstler, der sich Roxxy Roxx nennt, schrieb bei Instagram: «Wochenlange Arbeit, hunderte Euro aus eigener Tasche... naja, zwei Tage ging es gut. Aber keine Sorge, ich hab schon eine Idee wie es weiter geht». Etliche Nutzer äußerten ihr Bedauern und Unverständnis über den Diebstahl.

Die Stadtverwaltung hatte weder mit dem Aufstellen, noch dem Verschwinden des Kunstwerks etwas zu tun, sagte ein Sprecher: «Wir sind unschuldig.» Man habe sich über die Skulptur gefreut, aber auch mit Vandalismus gerechnet.