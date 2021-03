Bildung : Martin: Bald mehr Präsenzpflicht und Videofunktion

In Mecklenburg-Vorpommern soll die Präsenzpflicht an Schulen wieder ausgedehnt werden.

Schwerin | Nach Aussage von Landesbildungsministerin Bettina Martin (SPD) soll sie ab 22. März auch an Schulen in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 gelten. „Einfach deswegen, weil wir glauben, dass es dann auch Schule sein muss“, sagte Landesbildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Montagabend bei einem im Internet übertragenen Gesprä...

