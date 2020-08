Schulen : Martin: Mussten mit Infektionen an Schulen rechnen

Die jüngste Schließung von zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund von Corona-Infektionen kommt für Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) nicht überraschend. «Wir haben von Anfang an gesagt, dass es Verdachtsfälle in den Schulen geben wird», sagte sie am Freitag in Schwerin. «Solange das Corona-Virus noch nicht bekämpft ist und es keinen Impfstoff gibt, müssen wir damit rechnen.» Wichtig sei, dass in solchen Fällen sofort reagiert und gehandelt werde, betonte Martin. «Der Schutz der Schülerinnen und Schüler sowie der Beschäftigten steht an erster Stelle.»

von dpa

07. August 2020, 12:17 Uhr