Landtag : Martin: Nach Ferien normaler Schulbetrieb unter Bedingungen

Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern. Doch an den Schulen wird weit weniger Ruhe einkehren als in vorhergehenden Jahren. Sie müssen sich auf die von der Corona-Pandemie diktierten Bedingungen einstellen. Ab 3. August soll vieles wieder normal laufen - so lautet das Ziel.

von dpa

19. Juni 2020, 15:09 Uhr

Mit festen Lerngruppen, detailliertem Corona-Hygieneplan und flexiblem Unterrichtsbeginn will Mecklenburg-Vorpommern Anfang August in das neue Schuljahr starten. Der Mindestabstand von 1,50 Meter falle in den Schulklassen weg und eine Mundschutzpflicht sei nicht geplant, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Freitag in Schwerin. Auf den zwischenzeitlich erwogenen Schichtunterricht werde verzichtet, so dass auch der Schülertransport wieder normal laufen könne. «Es wird einen verlässlichen Regelunterricht geben», versicherte Martin.

Der Nordosten sei als erstes Bundesland in die Sommerferien gestartet und nehme somit auch als erster wieder den Unterricht auf. Deshalb müssten die kommenden Wochen intensiv genutzt werden, die Schulen auf die weiterhin besonderen Bedingungen einzustellen. «Das Coronavirus wird Anfang August nicht weg sein. Wir kehren somit nach den Ferien in den normalen Schulbetriebe zurück, aber eben unter Pandemiebedingungen», erklärte die Ministerin. Für alle Lehrer gelte dann auch wieder prinzipiell die Dienstpflicht. Freistellungen vom Präsenzunterricht seien auch bei Lehrern, die wegen Vorerkrankungen oder Alter zur Risikogruppe zählten, nur nach ärztlicher Konsultation möglich.

Es gelte, das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung und Teilhabe wieder umfassend zu gewährleisten und gleichzeitig die Gesundheit von Schülern und Lehrern zu schützen. Der Unterricht in festen Gruppen, gegebenenfalls auch als Blockunterricht in den Fachkursen, solle dazu beitragen das Ansteckungsrisiko zu mindern und bei Infektionsfällen schnell und lokal reagieren zu können. Es gebe auch fest zugeordnete Lehrkräfteteams. Schulstunden und Pausen würden so geregelt, dass sich Schüler unterschiedlicher Klassen möglichst wenig begegnen. «Es darf auf keinen Fall wieder zu einem landesweiten Lockdown an den Schulen kommen», betonte Martin. Vom neuen Schuljahr an gebe es auch Corona-Tests auf freiwilliger Basis.

Für Grundschüler würden täglich mindestens vier Unterrichtsstunden gewährleistet, zudem die Betreuung im Hort abgesichert. Vor allem in den höheren Klassenstufen werde es auch nach den Ferien noch Unterricht über das Internet geben, aber in weit geringerem Maße als in den zurückliegenden Wochen. «Unabhängig von Corona wird das digitale Lernen einen immer größeren Raum einnehmen», zeigte sich Martin sicher. Deshalb gelte es, die technische Ausstattung so zu verbessern, dass alle Schulen die neu eingerichtete Lernplattform nutzen können.

Laut Martin sind alle allgemeinbildenden und beruflichen Schulen über die neuen Regelungen informiert, so dass sie den Schulstart vorbereiten können.

Der Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Michael Blanck, forderte das Ministerium auf, sich auf alle denkbaren Entwicklungen einzustellen: «Es muss neben einem Plan A auch einen Plan B und unter Umständen auch einen Plan C geben. Wichtig wird sein, dass, egal welche Situation wir haben, alle Beteiligten, Eltern, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, wissen, woran man ist und was zu tun ist.»

Zudem ermahnte er die Schulträger, die Ferienzeit zu nutzen, um die sanitären Anlagen auf Vordermann zu bringen und in allen Räumen regelmäßiges Lüften zu ermöglichen. In engen Räumen sollten zwischen Lehrern und Schülern zudem Plexiglas-Scheiben angebracht werden. Blanck begrüßte die Bereitstellung der Lernplattform «itslearning». Doch müsse dafür gesorgt werden, dass auch alle Schüler über digitale Endgeräte verfügen.

Die Linke äußerte sich kritisch zu dem von Martin angekündigten Ferien-Nachhilfe-Programm. Damit sollen etwa 2700 Schüler auf Landeskosten privaten Nachhilfe-Unterricht erhalten können, um nach dem coronabedingten Schulausfall Lernstoff zu festigen. So sei nicht geklärt, wie die Kinder bei ruhendem Schülerverkehr in den Ferien zu den Lernangeboten kommen können, bemängelte Linksfraktionschefin Simone Oldenburg. Zudem kritisierte sie das Antragsverfahren als bürokratischen Hürdenlauf. «Durch die widersinnigen Formalitäten werden gerade die Kinder und Jugendlichen aus bildungsfernen Familien ein solches Angebot zur Nachhilfe meiden», warnte Oldenburg.