Brauchtum : Martinimarkt in Parchim wegen Corona abgesagt

Mit dem Martinimarkt in Parchim ist einer der größten und traditionsreichsten Jahrmärkte in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Das hat die Stadtvertretung am Montagabend entschieden, wie die Verwaltung am Dienstag mitteilte. Der Bürgermeister sei beauftragt worden, mögliche Alternativen zu prüfen. Zu dem viertägigen Fest mit 80 Schaustellern, das immer am ersten November-Wochenende stattfindet, kommen demnach jährlich rund 70 000 Besucher. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

von dpa

11. August 2020, 10:46 Uhr