Denkmäler : Marx-Statue: CDU-Politiker kritisiert Argumentation Linker

Der Neubrandenburger Streit um eine Statue von Karl Marx (1818-1883) macht nach Ansicht des CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor deutlich, dass Linke im Nordosten bei Personaldebatten «mit zweierlei Maß messen». Das erklärte Amthor, zu dessen Wahlkreis Neubrandenburg gehört, am Mittwoch in Berlin. Fordern linke politische Kräfte nun sehr laut die Wiederaufstellung einer Marx-Statue, hätten sie sich dagegen in Greifswald mit großer Vehemenz gegen den Universitäts-Namenspatron Ernst Moritz Arndt (1769-1860) eingesetzt.

von dpa

21. März 2018, 08:49 Uhr

Marx und Arndt werde heute mitunter vorgeworfen, sie hätten antisemitische Schriften verfasst und seien Wegbereiter für totalitäre Ideologien gewesen, sagte der CDU-Politiker. Legten Neubrandenburgs Linke aber dieselben Maßstäbe an, die die Partei für Arndt in Greifswald angelegt habe, müssten sie konsequent gegen eine Wiederaufstellung der Marx-Statue sein.

Im Januar hatte der Universitätssenat der Greifswalder Uni beschlossen, auf den 1933 zuerkannten Namen «Ernst Moritz Arndt» zu verzichten. Allerdings soll der Namenszusatz unter bestimmten Voraussetzungen vorangestellt werden können. Der in Pommern geborene Arndt, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung und Kämpfer für ein einheitliches Deutschland, ist wegen nationalistischer und antisemitischer Äußerungen umstritten.

Die Stadtvertretung Neubrandenburg will an diesem Donnerstag über die Neuaufstellung der seit 17 Jahren eingelagerten Marx-Statue entscheiden. Zur Debatte stehen zwei Varianten: Die Linke will Marx wieder aufrecht und im Zentrum sehen. Die Stadtverwaltung hat vorgeschlagen, die Statue in 90 Zentimetern Höhe liegend zu zeigen, um Diskussionen anzuregen.