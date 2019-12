Extremismus : Maschinenpistolen-Besitz: Bewährung oder geringe Haftstrafe

Der Prozess gegen einen ehemaligen SEK-Beamten wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ist auf der Schlussgeraden. Das Urteil soll an diesem Donnerstag fallen.

von dpa

18. Dezember 2019, 17:10 Uhr

Der ehemalige Elite-Polizist Marko G. soll für den illegalen Besitz einer Maschinenpistole sowie von Kriegswaffen-Munition nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Die Verteidigung forderte am Donnerstag vor dem Landgericht Schwerin eine Strafe von deutlich unter zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt werden soll.

Im Haus des 49-Jährigen aus der Nähe von Schwerin waren bei einer Durchsuchung im Juni unter anderem eine Maschinenpistole der israelischen Marke Uzi mit Schalldämpfer und 50 Schuss Munition sowie weitere Waffen und mehr als 30 000 Schuss Munition gefunden worden. Daraufhin wurde der Mann in Untersuchungshaft genommen. Angeklagt ist er wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz. Das Urteil soll an diesem Donnerstag verkündet werden.

Der ehemalige Scharfschütze und Schießtrainer des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Mecklenburg-Vorpommern hatte die Vorwürfe der Anklage im Verlauf des Prozesses eingeräumt. Allerdings wies er zurück, dass er nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen würde. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, Waffen und Munition für eine Prepper-Gruppe gehortet zu haben, die sich auch mit dem Kauf von Leichensäcken auf den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung vorbereitet habe. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen zwei Mitglieder der Gruppe «Nordkreuz» seit 2017 wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Verhaftet wurde in dem Zusammenhang bisher niemand. Marko G. wird in dem Verfahren als Zeuge geführt.

Bei einer Razzia in dem Verfahren des Generalbundesanwaltes wurden bei Marko G. bereits im August 2017 Waffen und Munition gefunden, die zum Teil unsachgemäß gelagert waren. Damals nahm ein Mitarbeiter der Waffenbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim die Waffenbesitz- und Munitionserwerbskarten von Marko G. mit. Entzogen wurden sie ihm aber erst im September 2019, wie sich im Verlauf des Prozesses herausstellte.

Die Razzia von 2017 hätte Marko G. eine Warnung sein müssen, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Er habe aber im Gegenteil erneut Waffen und Munition gehortet, darunter Munition aus Beständen von Bundeswehr und Polizei verschiedener Bundesländer. Wie der Angeklagte zu dieser Munition kam, blieb in dem Prozess weitgehend offen. Zu der Uzi erklärte er, sie sei schon vor August 2017 in seinem Besitz gewesen. Er habe sie im Keller des Hauses seiner Schwiegereltern gelagert und erst später zu sich geholt. Sie fällt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Die Staatsanwaltschaft warf Marko G. in ihrem Plädoyer vor, dem Ansehen der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern durch sein Handeln einen kaum wiedergutzumachenden Schaden zugefügt zu haben. Für den Angeklagten spreche sein Geständnis sowie dass er nicht vorbestraft sei und nach seiner Verurteilung einen kompletten beruflichen Neuanfang unternehmen müsse.

Die Verteidigung unterstrich, Marko G. sei nicht rechtsradikal und die Prepper-Gruppe «Nordkreuz» sei es auch nicht. Die Staatsanwaltschaft verwies auf Chatverläufe von Marko G. mit einzelnen Mitgliedern, in denen zum Beispiel am 20. April (Geburtstag von Adolf Hitler) ein Foto Hitlers mit Hakenkreuz, Geburtstagskerzen und dem Spruch «Happy Birthday» versandt worden war. Vertreter der Kommission zur Untersuchung von Geschehnissen im SEK Mecklenburg-Vorpommern nannten den Namen Marko G. im Zusammenhang mit rechtsextremen Umtrieben in einer SEK-Einsatzgruppe.

Auf Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz stehen ein bis fünf Jahre Haft. Für eine Strafe im unteren Bereich spricht aus Sicht der Verteidigung, dass mit Kriegswaffen auch Panzer, Flugabwehrraketen und Atomwaffen gemeint seien. Marko G. sagte in seinem Schlusswort, er habe seit seiner Verhaftung im Juni viel Zeit gehabt, sich über das Unrecht seines Tuns bewusst zu werden. Er habe leider gegen wesentliche Regelungen des Waffenrechts verstoßen, sagte er. «Es tut mir leid.»