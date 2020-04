Bibliotheken : Maskenpflicht in Bibliotheken Mecklenburg-Vorpommerns

Wismar/Greifswald/Neubrandenburg (dpa/mv) - Eine Maskenpflicht besteht in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur in den Bussen und Bahnen, sondern auch in Bibliotheken. Zahlreiche kommunale Bibliotheken öffnen nach eigenen Angaben in den nächsten Tagen wieder. Die Stadtbibliothek Wismar hat bereits am Montag die Schließung wegen der Corona-Pandemie beendet, wie Leiterin Ute Mach am Dienstag mitteilte. Besucher und Bibliotheksmitarbeiter müssen jedoch Mund-Nasen-Masken tragen. Erwachsene könnten in der Bibliothek eine Einwegmaske erhalten, die von der Stadt bereitgestellt werde. Kinder bekämen sogar eine Stoffmaske geschenkt. Ehrenamtliche haben Mach zufolge an die 100 bunte Kindermasken genäht.

von dpa

21. April 2020, 15:43 Uhr

«Ich denke, dass die Maskenpflicht eine Maßnahme sein kann, um die Bibliotheken offen zu halten», sagte Mach, die auch geschäftsführende Vorsitzende des Landesbibliotheksverbandes ist. Entscheiden würden über die Öffnung und die Maskenpflicht in kommunalen Bibliotheken die Städte, eine Empfehlung des Verbandes gebe es nicht.

Die Regionalbibliothek Neubrandenburg hat nach eigenen Angaben seit Montag einen Medien-Abholservice eingeführt. Ausleihen sind nach vorheriger Bestellung möglich und können in der Bibliothek abgeholt werden. Am 27. April sollen Nutzer wieder eingelassen werden - alleine und mit einer Mund-Nasen-Maske.

Die Greifswalder Stadtbibliothek «Hans Fallada» hat vom kommenden Montag an wieder eingeschränkt geöffnet, dann zunächst ebenfalls mit einem Bestell- und Abholservice. Vom 4. Mai an seien mit Einschränkungen auch die einzelnen Etagen wieder zugänglich. Es gebe keine Arbeitsmöglichkeiten, für alle Besucher bestehe Maskenpflicht.