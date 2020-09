Verkehr : Maskenpflicht in Nahverkehrszügen verstärkt kontrolliert

Das Schweriner Verkehrsministerium hat Maskenpflicht-Kontrollen in Nahverkehrszügen angekündigt. Am Donnerstag werde in den Zügen der RE1 zwischen Rostock, Schwerin und Hamburg verstärkt überwacht, ob Reisende eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Dazu seien neben dem Zugpersonal drei sogenannte Präventionsteams der Bahn im Einsatz.

von dpa

01. September 2020, 17:17 Uhr