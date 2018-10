Kriminalität : Maskierte überfallen Tankstelle: Suche noch erfolglos

von dpa

24. Oktober 2018, 07:51 Uhr

Unbekannte haben in Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) eine Tankstelle überfallen und Geld erbeutet. Die Maskierten kamen kurz vor der Nachtschließung am Dienstagabend, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg am Mittwoch erklärte. Ein Täter mit Skimaske habe die Angestellte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und Geld gefordert. Sie habe Geld in einen Beutel gelegt, den der zweite Täter hielt. Dieser habe auch noch in die Kasse gegriffen. Beide flohen von der Landesstraße 32 zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die genaue Schadenshöhe sei unklar. Eine erste Suche blieb erfolglos, die Polizei wertet nun Videoaufnahmen aus.