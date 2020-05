Geschichte : Massensuizid zu Kriegsende: Trauertuch zur Erinnerung genäht

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert jetzt ein überdimensionales Trauertuch an die Opfer des Massensuizids von Demmin (Mecklenburgische Seenplatte). Das zwölf Meter lange Tuch besteht aus vielen quadratischen Teilen mit unterschiedlichen Kreuzen, an denen Menschen aus Deutschland und Dänemark über Monate hinweg genäht haben. Es wurde in Demmin zusammengefügt und am Donnerstag im Altarraum der St. Bartholomaei-Kirche installiert. «Uns haben viele Briefe erreicht, in denen Menschen ihre Empfindungen zu den Ereignissen in den letzten Kriegstagen schildern», sagte Pastor Karsten Wolkenhauer.

von dpa

07. Mai 2020, 14:31 Uhr

Das Trauertuch, das insgesamt an das Leid von Kriegsopfern erinnern soll, wird bei einem Friedensgebet zum 8. Mai erstmals öffentlich gezeigt. In und um Demmin gab es Historikern zufolge vom 30. April bis 3. Mai 1945 einen der größten Massensuizide in Deutschland.