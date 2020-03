Krankheiten : Massive Einschränkungen für Veranstaltungen in Vorpommern

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern wegen der Krise durch das neuartige Coronavirus ab sofort genehmigungspflichtig. Derartige Events seien vom Kreis in Einzelfallentscheidung zu genehmigen, teilte ein Sprecher der Kreisverwaltung in Greifswald am Freitag mit. Dabei würden die Veranstaltungen nach feststehenden Kriterien einer Bewertungs-Matrix geprüft. Der Nachbarkreis Vorpommern-Rügen geht restriktiver vor. Von Samstag an seien bis auf weiteres Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern verboten, teilte ein Sprecher mit.

von dpa

13. März 2020, 17:14 Uhr

Veranstaltungen mit mehr 1000 Personen sind bereits nach einer Allgemeinverfügung des Landes bis auf weiteres untersagt. Landrat Michael Sack (CDU) forderte alle Veranstalter auf zu überlegen, ob ein Ereignis angesichts des Corona-Geschehens wirklich stattfinden soll oder nicht besser auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder absagt werden könne.

Die Stadt Schwerin untersagte bislang Events mit mehr als 200, die Stadt Parchim mit mehr als 100 Teilnehmern. Der Landkreis Rostock schränkte Veranstaltungen mit 50 und mehr Teilnehmern in seinen Liegenschaften ein.