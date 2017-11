Schifffahrt : MdB Junge: Kein «Ja» zur Schiffssicherheitsverordnung

Rostock/Berlin (dpa/mv) - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge aus Mecklenburg-Vorpommern hat das Bundesverkehrsministerium aufgefordert, die umstrittene Schiffssicherheitsverordnung für Traditionsschiffe nicht zu unterschreiben. Diese dürfe so lange nicht in Kraft gesetzt werden, bis sie mit den Verbänden überarbeitet wurde, sagte Junge am Montag. Zuvor gab es Informationen aus dem Umfeld von Traditionsschiff-Betreibern, nach denen die Verordnung in dieser Woche unterzeichnet werden soll. Entsprechende Äußerungen seien bei einer Schiffssicherheitskonferenz in Berlin gefallen. Das Bundesverkehrsministerium war am Montag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.