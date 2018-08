Wetter : Mecklenburg-Vorpommern 2018 mit wärmstem Sommer aller Zeiten

Der Sommer 2018 war in Mecklenburg-Vorpommern mit durchschnittlich 19,2 Grad Celsius der heißeste seit Beginn der Messungen 1881. Er übertraf den Spitzenwert von 2003 um 0,5 und das langjährige Mittel um fast 3 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in seiner vorläufigen Sommerbilanz mit.

von dpa

30. August 2018, 15:43 Uhr

Die höchste Temperatur wurde mit 37,1 Grad am 31. Juli in Kirchdorf auf der Insel Poel und am 8. August in Anklam gemessen (Rekord 1992: 39,3 Grad in Karlshagen/Usedom). Mecklenburg-Vorpommern sei auf etwa 105 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gekommen (Mittel: 187) und auf eine Sonnenscheindauer von mehr als 805 Stunden (Mittel: 676).

Die Greifswalder Oie, eine kleine Ostseeinsel bei Rügen, war den Angaben zufolge die bundesweit sonnenscheinreichste Station des Sommers. Mit mehr als 900 Stunden habe sie sich durchaus mit Orten am Mittelmeer messen können, wie zum Beispiel mit Rom, das im Schnitt auf etwa 925 Sonnenstunden komme, hieß es nach der vorläufigen Auswertung der von Juni bis Ende August gemessenen Ergebnisse.

Das langjährige Mittel wird aus den Werten der Jahre 1961 bis 1990 berechnet. Der meteorologische Sommer endet an diesem Freitag (31. August), abschließende Zahlen zum Sommer sollen in der nächsten Woche veröffentlicht werden.