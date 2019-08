Wirtschaftspolitik : Mecklenburg-Vorpommern bei Digitalisierung weit hinten

Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) setzt heute in Schwerin die Reihe der Regionalkonferenzen fort, auf denen er mit Unternehmern über die Umsetzung der Digitalen Agenda debattiert. Die SPD/CDU-Landesregierung hatte im Mai 2018 in einem 20-seitigen Aufgabenkatalog die wichtigsten Projekte fixiert. Dazu gehören der Ausbau der Datennetze, die Unterstützung der Wirtschaft beim digitalen Wandel und der Aufbau einer einheitlichen Bürgerplattform, mit der Behördengänge vom heimischen Computer aus möglich sind.

von dpa

21. August 2019, 16:04 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern hinkt bei der Digitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung hinterher. Verglichen mit Bundesländern wie Berlin oder Sachsen komme der Prozess im Nordosten nur schleppend voran, sagte der Volkswirtschaftsprofessor Johannes Treu am Mittwoch in Schwerin. Bei der dritten, vom Infrastrukturministerium veranstalteten Regionalkonferenz zur Digitalisierung verwies er auf Erhebungen des Fraunhofer-Instituts für Offene Kommunikationssysteme in Berlin. Demnach erreicht Mecklenburg-Vorpommern 2019 einen Wert von 50,8 und liegt damit nur knapp vor Sachsen-Anhalt (50,6) und dem Letzten im Ranking, Thüringen (50,2). Vorn rangieren Berlin (102,5) und unter den Flächenländern Sachsen (75,4). Die Forscher hatten unter anderem den Zustand der Infrastruktur, Wirtschaft und Forschung sowie die öffentliche Verwaltung untersucht.