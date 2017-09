Wahlen : Mecklenburg-Vorpommern entsendet 16 statt 13 Abgeordnete

Mecklenburg-Vorpommern wird im neuen Bundestag mit 16 Abgeordneten vertreten sein und damit drei mehr stellen als bisher. Das geht aus den Daten des Bundeswahlleiters hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Gründe für den Zuwachs sind der Einzug von zwei weiteren Parteien in das Parlament und das erneut starke Erststimmenergebnis der CDU. Die Union gewann abermals alle Wahlkreise in Mecklenburg-Vorpommern und stellt mit den sechs direkt gewählten Abgeordneten mehr als ihr laut Zweitstimmenergebnis Mandate zustehen würden. Über die Landeslisten ihrer Parteien schafften zudem jeweils drei Abgeordnete von AfD und Linke den Sprung in den Bundestag. Die SPD errang im Nordosten zwei Mandate, FDP und Grüne jeweils eins.