Medizin : Mecklenburg-Vorpommern erkennt polnische Arztausbildung an

Deutsche Medizinstudenten, die in Polen ihren Abschluss erlangt haben, dürfen künftig in Mecklenburg-Vorpommern in abhängiger Beschäftigung praktizieren. Einen entsprechenden Erlass hat das Gesundheitsministerium von Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet.

von dpa

10. April 2020, 17:20 Uhr

«In Polen werden deutsche Studenten qualifiziert ausgebildet. Wir brauchen sie auch in Mecklenburg-Vorpommern, um die medizinische Versorgung weiter zu verbessern», sagte der Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Karfreitag. Von dem Erlass könnten bis zu 65 Absolventinnen und Absolventen von englischsprachigen Studiengängen in Polen profitieren.

Die Berufserlaubnis berechtigt zur Ausübung des ärztlichen Berufs in abhängiger Beschäftigung für zunächst ein Jahr in einer ärztlich geleiteten Einrichtung. Hierzu zählen beispielsweise Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren oder Arztpraxen. Glawe: «Es ist weiterhin vorgesehen, dieses Anerkennungsjahr mit einer Kenntnisprüfung abzuschließen, welches Voraussetzung für die Approbationserteilung für in Mecklenburg-Vorpommern tätige Absolventen ist.» Mit dem Erlass schaffe Mecklenburg-Vorpommern eine Übergangsregelung, bis der Bund eine einheitliche Lösung für Deutschland erreiche.