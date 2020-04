Gesundheit : Mecklenburg-Vorpommern führt Maskenpflicht in Geschäften ein

Für den öffentlichen Nahverkehr hatte die Landesregierung bereits eine Maskenpflicht beschlossen. Diese soll ab kommenden Montag gelten. Jetzt muss ein Schutz auch in Geschäften getragen werden.

von dpa

22. April 2020, 14:12 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern führt wegen der Corona-Pandemie ab kommenden Montag eine Maskenpflicht auch in Geschäften ein. Das beschloss die Landesregierung nach Angaben der Staatskanzlei am Mittwoch in Schwerin. Vergangene Woche hatte die Landesregierung bereits eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr verfügt, die ebenfalls ab kommenden Montag gelten soll. Zuerst hatte der NDR über die Ausweitung berichtet.

Zahlreiche Bundesländer hatten zuvor bereits eine Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes für den Einzelhandel beschlossen. Viele Läden sind im Nordosten schon seit Montag wieder geöffnet.

In Mecklenburg-Vorpommern steigt die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus derzeit nur leicht an. Am Dienstag war sie um einen neuen Fall auf 654 gestiegen.