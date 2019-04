Kulturpolitik : Mecklenburg-Vorpommern hat ein neues Landeslied

Das neue Landeslied Mecklenburg-Vorpommerns wird heute bei einer Gala in Stralsund ausgewählt und bekanntgegeben. Für den Wettbewerb «So klingt Mecklenburg-Vorpommern» hatte der Landesheimatverband 2017 zur Einsendung von Beiträgen für ein Landeslied oder eine Hymne aufgerufen. 150 Beiträge wurden eingesandt. Eine Jury wählte daraus vier Beiträge aus. Drei von ihnen wurden für das Landespolizeiorchester arrangiert und eingesungen, eines mit eigener Instrumentierung veröffentlicht.

Mecklenburg-Vorpommern hat ein neues Landeslied. Der Titel «Mein Mecklenburg-Vorpommern» des Musikers Kally Darm ist Sieger des landesweiten Wettbewerb geworden, zu dem der Landesheimatverband aufgerufen hatte. Die Jury gab ihre Entscheidung am Mittwochabend auf einer Gala in Stralsund bekannt. Sie konnte unter vier Finalisten auswählen. Kally Darm, eigentlich Karl-Heinz Darm, zog kurz nach der Wende aus Schleswig-Holstein über die Elbe und lebt seit Jahren in Tessin bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Der Sieg ist mit einem Preisgeld von 20 000 Euro verbunden. Die anderen Finalisten erhalten jeweils 1000 Euro.