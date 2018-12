Wirtschaftspolitik : Mecklenburg-Vorpommern hat nun 74 Wirtschaftsbotschafter

Marlow (dpa/mv) - Die im Jahr 2009 gestartete Initiative «Wirtschaftsbotschafter MV» ist um vier Persönlichkeiten reicher. Wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag berichtete, werden künftig 74 Unternehmerpersönlichkeiten ihren Beitrag für die wirtschaftliche Stärke im Land leisten. Sie sollen mit ihrer Authentizität bei ansiedlungs- und erweiterungswilligen Unternehmen für Mecklenburg-Vorpommern werben, sagte Minister Harry Glawe (CDU).

von dpa

18. Dezember 2018, 14:10 Uhr

Bei den vier neuen Botschaftern handele es sich um die geschäftsführende Gesellschafterin des Werften-Zulieferers Deckma GmbH in Kavelstorf bei Rostock, Petra Bölkow-Anderwald und um die Geschäftsführerin des Flughafens Rostock-Laage, Dörthe Hausmann. Als Botschafter sei auch der Rostocker Professor für Biomedizinische Technik, Klaus-Peter Schmitz, unterwegs, der Chef des Instituts für Implantattechnologie und Biomaterialien ist. Ebenfalls in Rostock ist die envitecpro GmbH beheimatet, deren Geschäftsführerin Silvia Kohlmann nun die Interessen das Landes vertritt. Das Unternehmen entwickelt Projekte aus dem Bereich Umwelttechnologie in Süd- und Mittelamerika.