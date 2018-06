Telekommunikation : Mecklenburg-Vorpommern mit Gemeinschaftstand bei Cebit

Die Cebit in Hannover galt als eine der wichtigsten Computermessen. Doch ändert sie nun an ihr Profil hin zu einem Marktplatz für Innovation und Digitalisierung. Grund für Mecklenburg-Vorpommern, dort wieder mit einem Gemeinschaftstand vertreten zu sein.

Nach vierjähriger Unterbrechung wird Mecklenburg-Vorpommern wieder mit einem Gemeinschaftstand von Unternehmen und Einrichtungen auf der Innovations-Messe Cebit in Hannover vertreten sein. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin sagte, beteiligen sich 20 Aussteller aus dem Nordosten. «Es war eine besondere Bitte der Wirtschaft, sich gemeinsam auf der Messe zu präsentieren», erklärte Schwesig. Das Land übernehmen 62 000 Euro der Standkosten und gewähre Firmen auf Antrag finanzielle Hilfe. Zwei Unternehmen würden als Einzelaussteller an der Messe vom 12. bis 15. Juni teilnehmen.

Das Interesse, die Cebit zur Standortwerbung und eigenen Standortbestimmung zu nutzen, sei Ausdruck einer sehr erfreulichen Entwicklung in der IT-Branche Mecklenburg-Vorpommerns, die mittlerweile 14 500 Menschen Arbeit gebe. Das Land wolle bei der Messe deutlich machen, dass junge, innovative Firmen im Nordosten gute Bedingungen vorfänden. «Wir werden all jene überraschen, die Mecklenburg-Vorpommern bei dem Thema Digitalisierung noch nicht im Blick haben», kündigte die Regierungschefin an.

Ihren Angaben zufolge wird in Hannover die Fischerei Müritz-Plau GmbH, die unter dem Begriff Müritzfischer firmiert und als größter Binnenfischereibetrieb Deutschlands gilt, für ihr innovatives Konzept ausgezeichnet. Das Unternehmen habe seine Marktposition spürbar ausgebaut und die Beschäftigtenzahl von 30 auf 130 erhöht. «Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie durch Innovation Arbeitsplätze entstehen», sagte Schwesig. Die von ihrem Kabinett Mitte Mai beschlossene «Digitale Agenda», ziele darauf, solche Entwicklungen landesweit zu fördern.

Der Präsident der IHK Rostock, Claus Ruhe Madsen, äußerte sich dankbar, dass die Digitalisierung damit im Land zur Chefsache gemacht worden sei. Doch müssten diesem Kurs auch die Unternehmer selbst folgen. «Wir sollten die Chancen nutzen und nicht die Ängste in den Vordergrund rücken. Die jungen Firmen zeigen uns den Weg», sagte Madsen. An der Digitalisierung, die auch auf der Cebit in Hannover im Zentrum stehen werde, komme keine Branche vorbei, wolle sie Bestand haben. «Nur die Smarten kommen in den Garten», zitierte der gebürtige Däne ein - leicht abgewandeltes - deutsches Sprichwort. Es sei gut, wenn sich Land und Wirtschaft gemeinsam auf der renommierten Messe in Hannover präsentierten.

Nach Meinung von Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) bietet die Cebit für junge Unternehmen die große Chance, sich über die Landesgrenzen hinweg einem Fachpublikum zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Gemeinsam mit Schwesig werde er am 12. Juni und 13. Juni die Messe besuchen. Mit Bussen würden Studenten aus Mecklenburg-Vorpommern für sie kostenfrei nach Hannover gebracht, wo das Land am 13. Juni Workshops und Ideen-Präsentationen veranstalte. «Wir bringen die jüngeren und älteren Hasen ganz bewusst zusammen. Ich hoffe sehr, dass aus diesen Kontakten ein nachhaltiger Austausch mit Mentoring-Effekten entsteht», erklärte der Minister.

An dem gut 200 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand sind nach Angaben von Christian Weiß, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH, viele junge Firmen beteiligt. «Ein Besuch an unserem Stand ist wie der Blick in das Schaufenster für Mecklenburg-Vorpommern von morgen», sagte Weiß, dessen Gesellschaft erstmals für die Organisation des Landesstandes verantwortlich ist. Dort träfen Softwareentwickler, Unternehmensberater, Wirtschaftsförderer, Kapitalgeber und Studenten zusammen. Die Lange des Standes in Halle 27 neben großen Forschungseinrichtungen lasse auf eine sehr gute Resonanz hoffen.