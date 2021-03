Kabinett : Mecklenburg-Vorpommern öffnet Impfungen für nächste Gruppe

Bisher war viel Astrazeneca-Impfstoff auch in MV liegengeblieben. Jetzt können weitere Menschen damit geimpft werden: Lehrer, Erzieher, Haus- und Fachärzte sowie chronisch Kranke unter 65 Jahren.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern können künftig deutlich mehr Menschen als bisher eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Das Kabinett gab am Dienstag den Astrazeneca-Impfstoff für Menschen der Prioritätsgrupe 2 frei, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin anschließend mitteilte. Noch in dieser Woche kämen Impfteams der Landkreise...

